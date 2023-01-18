«Снизился не только основной долг»: россиянка смогла сэкономить один миллион рублей благодаря социальной выплате

Стало известно, как социальные выплаты помогли жительнице России погасить часть ипотеки.

Многодетная мать Екатерина сэкономила почти миллион рублей. Гражданка РФ воспользовалась выплатой в 450 000 рублей для семей с тремя детьми и больше.

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«Она оформила ипотеку и получила 450 000 ₽ из бюджета на погашение. Благодаря субсидии снизился не только основной долг, но и переплата процентов за весь срок. Экономия составила почти миллион рублей. А если бы можно было уменьшит срок кредита, только на ипотечных процентах удалось бы сэкономить 1,3 млн ₽», – отметили в Telegram-канале «Госуслуги: для родителей».