«Тяжело даже мужу»: эти четыре имени обрекают своих обладательниц на одиночество

Женщины

Женщины. Фото: Global Look Press 

В старости эти представительницы слабого пола могут портить жизнь окружающим своим характером.

Стало известно, кто из девушек обладает именами с энергетикой сварливости.

Оказалось, в пожилом возрасте Ларисы, Карины, Оксаны и Таисии будут особенно надоедливыми.

Например, Лариса может проявлять черты диктатора:

«Старушка может командовать всеми и вся, и совладать с такими замашками Ларисы будет крайне тяжело даже мужу — его Лара полностью подчинит своей воле».

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«Именно Карина рискует оказаться на пенсии той особой, кто без повода критикует и осуждает тех, кто отличается от нее», – отметили в life.ru.

Оксана будет рисковать остаться без друзей:

«Строгая и мнительная Оксана превратится в старуху, которая постоянно воротит от всего нос».

Сложно будет и с Таисией:

«Непредсказуемая Таисия, склонная к перепадам настроения и построению наполеоновских планов, в старости вообще слетит с катушек».

Напомним, эти женские имена приносят своим обладательницам финансовый успех.

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