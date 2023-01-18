«Тяжело даже мужу»: эти четыре имени обрекают своих обладательниц на одиночество

Стало известно, кто из девушек обладает именами с энергетикой сварливости.

Оказалось, в пожилом возрасте Ларисы, Карины, Оксаны и Таисии будут особенно надоедливыми.

Например, Лариса может проявлять черты диктатора:

«Старушка может командовать всеми и вся, и совладать с такими замашками Ларисы будет крайне тяжело даже мужу — его Лара полностью подчинит своей воле».

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