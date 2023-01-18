Почта России ускорит доставку посылок

Почта России уменьшит время доставки в некоторые регионы страны.

Речь идет о Чукотке. В этом регионе жалуются на задержки посылок.

«В большинство населенных пунктов Чукотки мы доставляем почту авиатранспортом, и альтернативы воздушной доставке нет», – рассказали в организации.

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Наконец жителей Чукотки обрадовали. Теперь почту в Певек на севере региона будут возить самолетами напрямую из Москвы