Почта России ускорит доставку посылок

Почта России уменьшит время доставки в некоторые регионы страны.
Речь идет о Чукотке. В этом регионе жалуются на задержки посылок.
«В большинство населенных пунктов Чукотки мы доставляем почту авиатранспортом, и альтернативы воздушной доставке нет», – рассказали в организации.
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Наконец жителей Чукотки обрадовали. Теперь почту в Певек на севере региона будут возить самолетами напрямую из Москвы
«Кроме перевозки на регулярных пассажирских рейсах, мы организуем чартерные маршруты: с октября по декабрь в среднем ежемесячно мы совершали 24 грузовых чартерных авиарейса. Только в декабре из Угольных Копей в районы мы доставили 52 тонны почты», – отметила сотрудница Почты России макрорегиона Дальний Восток Ольга Колдышева в беседе с ria.ru.
Напомним, ранее в Госдуме прокомментировали возможность оплаты услуг ЖКХ материнским капиталом.