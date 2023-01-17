В 2023 году ожидается рекордное снижение цен: в правительстве сделали важное заявление о понижении инфляции

Деньги

Фото: Global Look Press

В ходе совещании по экономическим вопросам выступил Владимир Путин. Он рассказал о показателях по экономике.

В последнее время экономика особенно нестабильна. Многие следят за курсом доллара и евро. А эксперты отмечают, что цены на ряд товаров выросли. Однако 17 января состоялось совещание по экономическим вопросам. Как заявил Владимир Путин, инфляция во втором квартале 2023 года может быть ниже даже 4%.

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По словам главы государства, показатель инфляции в первом квартале текущего года остановится на уровне 5%, а во втором — и вовсе опустится ниже 4%. 

«По первому кварталу мы ожидаем снижение (инфляции) где-то в районе 5%. А затем, во втором квартале, может быть даже ниже 4%. И это принципиально важно и для реальных доходов граждан, и для экономики в целом», — сообщил президент РФ, пишут «РИА Новости».

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