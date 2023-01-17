Доллар становится недосягаемым: стал известен правдивый курс американской валюты

Стал известен курс иностранных валют по отношению к рублю на завтра, среду, 18 января.
После вчерашнего роста рубль вновь уступил позиции доллару и евро.
Американская валюта выросла по сравнению с предыдущими торгами на 37 копеек — до 68,66 рубля, европейская также продемонстрировала рост — на 43 копейки, став стоить 74,26 рубля.
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Такие данные на своем сайте опубликовал Центральный банк России, который устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
По материалам sportkp.ru.