Доллар становится недосягаемым: стал известен правдивый курс американской валюты

Стал известен курс иностранных валют по отношению к рублю на завтра, среду, 18 января.

После вчерашнего роста рубль вновь уступил позиции доллару и евро.

Американская валюта выросла по сравнению с предыдущими торгами на 37 копеек — до 68,66 рубля, европейская также продемонстрировала рост — на 43 копейки, став стоить 74,26 рубля.

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