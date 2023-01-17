Огромные суммы вернутся на карты россиянам в 2023 году: нужно только одно условие — соблюсти легко

Стало известно о новом налоговом вычете, который могут получить россияне, начиная с 2023 года. Речь о возвращении части денег, потраченных на занятия спортом.

Причем это не только траты на себя, но и на физподготовку детей до 18 лет. Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно получить налоговый вычет, — 120 тысяч рублей, возвращается 13% от потраченной суммы. То есть максимум, что можно вернуть, — 15 600 рублей за год. Деньги вполне приличные.

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