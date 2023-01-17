Россияне стали безоговорочными лидерами в покупке жилья в Турции среди иностранцев

Кто из иностранцев больше всего покупает жилье в Турции? Россияне, конечно же!

По данным национального института статистики, в 2022 году граждане РФ купили в Турции свыше 16312 единиц недвижимости, обойдя почти вдвое жителей Ирана (8223 квартиры). На третьем месте находятся выходцы из Ирака (6241).

А еще говорят, Россия находится под санкциями…