Россияне стали безоговорочными лидерами в покупке жилья в Турции среди иностранцев

Кто из иностранцев больше всего покупает жилье в Турции? Россияне, конечно же!
По данным национального института статистики, в 2022 году граждане РФ купили в Турции свыше 16312 единиц недвижимости, обойдя почти вдвое жителей Ирана (8223 квартиры). На третьем месте находятся выходцы из Ирака (6241).
А еще говорят, Россия находится под санкциями…
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Как передает ТАСС, всего в прошлом году иностранцы приобрели в Турции 67490 единиц жилья, что составило 4,5% от общего рынка недвижимости. Больше всего квартир им было продано в Стамбуле (24953), Анталье (21860) и провинции Мерсин, где строится первая турецкая АЭС (4316).