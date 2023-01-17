Россияне стали безоговорочными лидерами в покупке жилья в Турции среди иностранцев

Стамбул

Стамбул. Фото: Global Look Press

В 2022 году они купили свыше 16 тысяч квартир в южной стране.

Кто из иностранцев больше всего покупает жилье в Турции? Россияне, конечно же!

По данным национального института статистики, в 2022 году граждане РФ купили в Турции свыше 16312 единиц недвижимости, обойдя почти вдвое жителей Ирана (8223 квартиры). На третьем месте находятся выходцы из Ирака (6241).

А еще говорят, Россия находится под санкциями…

 

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Как передает ТАСС, всего в прошлом году иностранцы приобрели в Турции 67490 единиц жилья, что составило 4,5% от общего рынка недвижимости. Больше всего квартир им было продано в Стамбуле (24953), Анталье (21860) и провинции Мерсин, где строится первая турецкая АЭС (4316).

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