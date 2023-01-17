Кошки скажут вам спасибо: какой недорогой корм на самом деле содержит мясо и полезен животным

Россияне давно по достоинству оценили специальные корма для животных, которые сейчас можно купить в каждом продуктовом магазине в сухом или влажном виде. Редко кто сейчас варит минтая или курицу для кошек или собак. Это дорого, да и неудобно.

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Однако последние события привели к тому, что корма для домашних питомцев сильно подорожали. А к бюджетным вариантам решаются обратиться далеко не все, сомневаясь в их составе и качестве. Не навредит ли это животному?