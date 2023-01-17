Этот «бабушкин» способ удивит! Как самые простые духи превратить в стойкие и яркие — аромат весь день

Мы давно привыкли к комфортным условиям цивилизации и стали забывать хитрости, которыми владели наши мамы и бабушки. Но, увы, нынешнее время заставляет многих из нас экономить и вспоминать старые лайфхаки.

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Надеемся, наш метод оптимизации недорогих духов вам поможет, он очень эффективен и проверен временем. Итак, наши бабушки, которые не могли пользоваться «Шанелью», шли на хитрости, дабы сделать дешевенькие советские духи стойкими (а они не сильно отличались этим качеством).

Они мазали запястья и шею вазелином (только точки, где прощупывается пульс) и только потом наносили на эти места парфюм. Духи держатся так весь день и издают яркий аромат со шлейфом!

Еще полезный лайфхак от старшего поколения — наносить духи на мокрые волосы и кожу. Так вы будете ощущать их шлейф ровно до следующего визита в ванную.