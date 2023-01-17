В России начнут отнимать у людей жилье из-за нарушений: ищите себя в перечне

С началом весны многие россияне могут лишиться собственных квартир, домов и прочей недвижимости из-за вступления в силу изменений в Гражданский кодекс РФ.

С 1 марта государство предоставляет право соответствующим контролирующим органам выкупать жилые и нежилые помещения, если квадратные метры использовались неправомерно. А именно, не по назначению, которое закреплено в документах на них, кроме того, если при домовладении нарушались права соседей.

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Наиболее популярный пример – это организация хостела или мини-гостиницы в неположенном месте, жильцы которых часто шумят и мешают другим собственникам многоквартирного дома. Или организация пивной в квартире на первом этаже, чье шумное соседство в принципе редко кого радует.

После принудительной продажи такого жилья деньги отдадут домовладельцу-нарушителю, но удержат расходы на торг, устранение нарушений, оформление дел и документов.

Источник: 1prime.ru.