Любые духи будут держаться сутки с этим секретом: берете аптечное средство за 25 рублей

Сейчас не самое простое время, поэтому многие женщины вынуждены экономить на себе. И одна из самых дорогих строчек в бюджете – это духи.

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Не каждый может раскошелиться на 10-15 тысяч ради приятного аромата, но, увы, бюджетные духи не слишком хорошо держат запах. Вот и приходится постоянно брызгаться.

Вместе с тем существует доступный всем метод, который способен абсолютно любые духи сделать стойкими. Прежде, чем нанести на запястья и область шеи аромат, нужно эти места смазать вазелином. А это средство в аптеках продается всего за 25 рублей.

На вазелине парфюм будет держаться целые сутки! Да и пульсирующие точки усилят эффект от него.

Источник: buro247.ru