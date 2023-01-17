Доллар опять совершил скачок! Спрогнозирован бешеный курс до 80-100 рублей – люди в слезах

Качели с американской валютой на торгах продолжись сегодня 17 января. На Мосбирже утром ее продавали во вторник за 68,69 рубля, а это значит, что доллар опять вырос в цене. Теперь на 26 копеек.

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К слову, евро тоже повысился, эта валюта шла за 74,33 рубля, поднявшись в цене на 31 копейку. Да и юань последовал вперед тоже. Сейчас он торгуется за 10,16 рубля, правда китайская валюта нарастила всего 1 копейку.