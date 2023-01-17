«Меняй отношение»: 17 января придется столкнуться с обстоятельствами - Василиса Володина

Ежедневно Василиса Володина старается помогать и подсказывать подписчикам, чего ждать от нового дня. Вот и 17 января она не оставила людей без подсказов, продиктованных ей звездами. В своем Telegram астролог рассказала, что во вторник придется столкнуться с обстоятельствами.

«Девиз дня — делай как Толстой. Многие наверняка слышали, что писатель всю жизнь вел дневник, где среди прочего ставил себе цели по самосовершенствованию.

Аспект квиконса между Меркурием и Марсом как раз об этом: не можешь изменить обстоятельства, меняй отношение к ним. Лучше всего письменно или вслух».