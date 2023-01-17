Банковские вклады россиян заморозили: миллионы евро возьмут и конфискуют?

Год только начался, а многие россияне уже вздрогнули в отчаянии, поскольку их вклады оказались заморожены. Речь идет об общей сумме в 105 млн евро, и деньги могут навсегда пропасть на Кипре – именно эта страна приняла решение о заморозке средств наших граждан. Потому что активы хотят конфисковать, страна уже работает над соответствующими поправками в законодательство, сообщает сайт Konkurent.