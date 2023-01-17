Банковские вклады россиян заморозили: миллионы евро возьмут и конфискуют?

Год только начался, а многие россияне уже вздрогнули в отчаянии, поскольку их вклады оказались заморожены. Речь идет об общей сумме в 105 млн евро, и деньги могут навсегда пропасть на Кипре – именно эта страна приняла решение о заморозке средств наших граждан. Потому что активы хотят конфисковать, страна уже работает над соответствующими поправками в законодательство, сообщает сайт Konkurent.
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105 млн – это лишь часть денег россиян, хранящихся в кипрских банках. Только за 2022 год на туда положили 5,6 млрд евро. И нет гарантии, что их вернут людям.