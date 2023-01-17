В «Магните» покупателей останавливают и не дают забрать свой товар: народ поражен ситуации

На них стали наносить специальную электронную маркировку, и если гражданин взял на полке продукт, который уже нельзя продавать, он его просто-напросто не сможет купить – на кассе система остановит.

Поэтому, если вы в «Магните» увидите пораженных людей, которые не могут пробить код, значит это тот самый момент.

Хотя, нет сомнений, что в сети продают качественные молочные продукты. Ведь не зря они первыми решились на этот шаг, таким образом доказав людям, что не боятся такой своеобразной «народной проверки».

Источник: «Известия».