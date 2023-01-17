Один пшик – и запах на два дня! Назвали бюджетные духи с высочайшей стойкостью – аромат шикарный

И такие духи существуют, их определили эксперты «МаркиКачества», они назвали самую стойкую женскую парфюмерию, среди которой оказался достаточно бюджетный вариант.

На фоне 100-миллимитровых флаконов за 10-25 тысяч выделялся один – за 5 тысяч рублей. И он продается в России, мало того, очень популярен среди соотечественниц за мягкий, сладковатый и очень женственный аромат.

Речь идет о Trussardi Donna Trussardi 2011, эти духи уже много лет занимают топовые места среди самых востребованных духов у женщин.