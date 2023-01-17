Один пшик – и запах на два дня! Назвали бюджетные духи с высочайшей стойкостью – аромат шикарный

Наверное, каждая женщина мечтает о парфюме, который бы чарующе пах, заставляя людей оборачиваться ей вслед, максимально долго держался на теле и, к тому же, недорого стоил.
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И такие духи существуют, их определили эксперты «МаркиКачества», они назвали самую стойкую женскую парфюмерию, среди которой оказался достаточно бюджетный вариант.
На фоне 100-миллимитровых флаконов за 10-25 тысяч выделялся один – за 5 тысяч рублей. И он продается в России, мало того, очень популярен среди соотечественниц за мягкий, сладковатый и очень женственный аромат.
Речь идет о Trussardi Donna Trussardi 2011, эти духи уже много лет занимают топовые места среди самых востребованных духов у женщин.