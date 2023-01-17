Уже не Китай: названа самая густонаселенная страна в мире

В конце 2022 года население планеты преодолело 8-миллиардный рубеж. А в начале 2023 года сменился лидер в топе стран по количеству населения. Долгие годы первое место занимал Китай с более чем миллиардным числом граждан, теперь же пальму первенства взяла Индия.

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Согласно статистике ООН, которую привел у себя в Telegram-канале Владимир Соловьев, Индия стала самой густонаселенной страной мира. На территории государства проживает 1 млрд 415 млн 320 тыс человек. Второе место – Китай (1 млрд 410 млн 539 тыс), третье з США, затем Индонезия, замыкает пятерку лидеров Пакистан. Россия с 147 млн жителей находится на девятом месте.