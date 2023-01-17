Michael Kors покинул российский рынок

Стало известно, что еще один фэшн-бренд Michael Kors покинул Россию.
Модницы больше не смогут приобретать на отечественном рынке сумки и платья новых коллекций Michael Kors.
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«Michael Kors — американская компания, поэтому, в принципе, ее уход — ожидаемая история. Вероятно, такое решение было принято под давлением общественности и государственных органов США», – рассказала основатель агенства «Fashion прокачка» Ольга Штейнберг в беседе с iz.ru.
К слову, в примерно таком же ценовом сегменте, что и Michael Kors, остались бренды Twinset, Pinko, Armani Exchange, Furla, Liu Jo.
Напомним, ранее стало известно, как не попасться на уловки продавцов в магазинах.