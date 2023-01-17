«Голубой понедельник»: психолог рассказал о самом депрессивном дне в году

Стало известно, какой день в году считается самым грустным.

«Голубой понедельник» признают депрессивным временем. За это последний понедельник января некоторые не любят. Однако никто из научных деятелей не подтвердил негативные влияния этого периода.

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