Как перестать спускать всю зарплату в день ее получения: финансист раскрыл простой секрет

Поговорку «Деньги карман жгут» многие люди на себе отчетливо ощущают, когда зарплата приходит на карточку. Поддаваясь соблазну купить все и сразу, люди в итоге спускают получку в первые же дни после ее зачисления. И сидят без денег до следующего начисления.

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Но как выбраться из этой западни? Советы дал руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров. Финансист рекомендует начать дисциплинировать себя, составляя бюджет и ставя цель.

«Снизить вероятность импульсивных и крупных трат можно с помощью составления бюджета и постановки целей. Например, надо поставить перед собой цель — покупка машины, ремонт, новая квартира, обучение детей и тд. Затем оценить сколько на цель необходимо денег. Тут важно не забыть, что есть инфляция, поэтому стоимость покупки лучше умножить на 10-20% в зависимости от срока накоплений», - рассказал эксперт сайту «Прайм».

При сложности с откладыванием денег можно использовать специальные сервисы в онлайн-банках, где при поступлении зарплаты автоматически откладывается какая-то часть, «блокируется» и уводится на накопительный счет.

Еще один совет от эксперта – превратить процесс накопления в игру. Например, ежедневно начать откладывать по 100 рублей, так в месяц окажется уже 3000 рублей, а за год – 36000. Так можно определить любую психологически и финансово комфортную для себя сумму и начать уже сегодня.