«Помогает увеличить продолжительность жизни»: Роспотребнадзор выявил в перце чили омолаживающие свойства

Перец чили

Перец чили. Фото: Global Look Press 

Помните, что максимальная суточная норма для человека без патологий – не более 15 граммов.

Стало известно, для чего стоит есть перец чили.

Роспотребнадзор рассказал о полезных свойствах этого продукта.

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Оказалось, в перце есть вещества, которые ускоряют метаболизм и способствуют расщеплению жиров.

«Употребление чили улучшает аппетит, кровообращение, активизирует обмен веществ, мозговую деятельность, снижает артериальное давление, повышает устойчивость организма к стрессу, укрепляет иммунную систему. Кроме того, ученые считают, что чили помогает увеличить продолжительность жизни человека», – отметили специалисты здоровое-питание.рф.

Напомним, ранее стало известно, как правильно есть фрукты без вреда для организма.

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