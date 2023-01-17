«Помогает увеличить продолжительность жизни»: Роспотребнадзор выявил в перце чили омолаживающие свойства

Стало известно, для чего стоит есть перец чили.

Роспотребнадзор рассказал о полезных свойствах этого продукта.

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Оказалось, в перце есть вещества, которые ускоряют метаболизм и способствуют расщеплению жиров.