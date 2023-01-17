«Для продажи или сдачи в аренду»: россиянам рассказали, как получить выгоду от хлама в квартире

Стало известно, как правильно распорядиться старыми вещами.

Специалисты уверяют, что можно заработать на хламе. Достаточно дать этим вещам вторую жизнь. Например, продать целиком или по запчастям. Еще старинные вещи могут быть приобретены ценителями антиквариата.

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