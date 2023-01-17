«Для продажи или сдачи в аренду»: россиянам рассказали, как получить выгоду от хлама в квартире

Стало известно, как правильно распорядиться старыми вещами.
Специалисты уверяют, что можно заработать на хламе. Достаточно дать этим вещам вторую жизнь. Например, продать целиком или по запчастям. Еще старинные вещи могут быть приобретены ценителями антиквариата.
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«Если у вас есть потенциальные покупатели, например, оформители спектаклей, тогда заниматься поиском старых вещей для продажи или сдачи в аренду тех же деревянных саней или сундука однозначно стоит», – рассказал эксперт в беседе с 1prime.ru.
Также можно открыть целый комиссионный магазин.
Напомним, ранее россиянам рассказали, как не попасться на уловки продавцов в магазинах.