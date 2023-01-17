«Сезон скидок продолжился»: что происходит в начале года с ценами на квартиры, рассказал эксперт

С осени 2022 года на рынке недвижимости начался ценопад, скидки доходили до 30% от стоимости. Сразу несколько факторов спровоцировали падение цен на жилые «квадраты»: снижение доходов россиян, отмена программы льготной ипотеки, падение спроса при избытке предложений.

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Эта тенденция продолжилась в 2023 году. И сохранится, как считают эксперты по недвижимости, как минимум весь первый квартал.

«Сезон скидок продолжился в начале 2023 года и, скорее всего, будет сохраняться до конца первого квартала», — рассказала сайту mk.ru руководитель направления по работе с новостройками сети офисов «Миэль» Марина Шадрунова.

Более того, на новостройки цены будут снижаться. То есть период небывало быстрого роста цен на новые квартиры, длящийся с 2018 года, закончится.