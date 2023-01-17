«Риск значительного ухудшения»: тарифы на такси в скором времени повысятся

Стало известно о повышении тарифов такси в 2023 году.
Глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова поделилась экспертным мнением.
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«В текущих экономических реалиях без господдержки высок риск значительного ухудшения технического состояния автомобилей такси в ближайшие два-три года», – отметила Ирина Зарипова.
Несмотря на развитие таксопарков за последние годы, произойдет взлет цен на поездки. Причиной будут дорогие страховки и траты на запчасти. Эксперт уверена, что рост цен произойдет на 10-20 процентов. Об этом заявили в pnp.ru.
Напомним, ранее россиянам рассказали, когда можно потребовать деньги за газ назад.