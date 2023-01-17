«Не упускайте шансы»: Глоба 17 января предупредил россиян

Астролог Богдан Глоба на вторую рабочую неделю января сделал прогноз. Эксперт предупредил людей, что все мы находимся на пороге нового рубежа. В середине недели завершится ретроградность Меркурия, вносившего сумятицу в коммуникационные процессы между людьми и «ломавшего» технику. Сама неделя станет разноплановой. Отдельно астролог указал на 17 января.

«Вторник принесет успех в личных делах и очень хорош для саморазвития. Не упускайте шансы поучиться новому. Но сторонитесь финансовых сделок, не давайте в долг и критически оценивайте предложения», - предупредил в Telegram-канале Глоба-младший.

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