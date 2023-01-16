Из натурального мяса: Роскачество выявило самую вкусную «Докторскую» колбасу

В каждом доме есть хлеб и сыр, но многие также не обходятся без «Докторской» колбасы. Однако выбрать колбасу, которая обычно хорошо упакована, сложно. Специалисты Роскачества провели исследования, чтобы выявить самую вкусную колбасу, сделанную из мяса. В ходе исследования были проверены товары 40 торговых марок.
Отмечается, что специалисты попытались выявить, из чего состоит колбаса и нет ли в ней вредных компонентов.
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И в списке колбас, которая оказалась не только вкусной, но и правильно сделанной, оказалась «Докторская» колбаса торговой марки «Вязанка». Как написали в Роскачестве, в ней нет красителей и консервантов, а также она не содержит посторонних компонентов. Кроме того, колбаса хорошо проварена, в ней достаточно белков и жиров.