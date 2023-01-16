«Спрашивайте себя об этом каждый раз»: как не попасться на уловки продавцов в магазинах

Магазин

Магазины. Фото: Global Look Press 

Сертифицированный финансовый консультант Татьяна Волкова напомнила покупателям о мерах осторожности.

Россиянам рассказали, как уберечь свой кошелек от ненужных покупок в магазине.

Не стоит заглядываться на «красные» ценники и радоваться большому количеству скидок. В погоне за выгодой можно потратить больше.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Перед походом в магазин стоит написать список действительно необходимых вам продуктов. 

Также нужно научиться задавать себе вопрос «А оно тебе надо?».

«Спрашивайте себя об этом каждый раз, когда добавляете что-то внеплановое в свою продуктовую корзину», – порекомендовала эксперт в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее стало известно, зачем продавцы Wildberries занимаются «самовыкупом».

Читайте также