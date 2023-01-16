«Спрашивайте себя об этом каждый раз»: как не попасться на уловки продавцов в магазинах

Россиянам рассказали, как уберечь свой кошелек от ненужных покупок в магазине.

Не стоит заглядываться на «красные» ценники и радоваться большому количеству скидок. В погоне за выгодой можно потратить больше.

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Перед походом в магазин стоит написать список действительно необходимых вам продуктов.

Также нужно научиться задавать себе вопрос «А оно тебе надо?».