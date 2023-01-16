«Применять ее не более одного месяца»: что нужно знать при покупке пасты для зубов с эффектом отбеливания

Стало известно, какие критерии важны при покупке отбеливающей пасты для зубов.
Специалист заявила: нужно внимательно читать этикетку товара. По словам Дарьи Фоминой, необходимо выяснить, есть ли в пасте пероксид карбомида или водорода. Продукт должен отбеливать, но при этом беречь зубы.
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«Для поддержания здоровой белизны рекомендуется использовать отбеливающую пасту с индексом абразивности от 80–100 RDA и применять ее не более одного месяца», — поделилась Дарья Фомина с vnimanie.pro.
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