«Применять ее не более одного месяца»: что нужно знать при покупке пасты для зубов с эффектом отбеливания

Зубная паста

Зубная паста. Фото: Global Look Press 

Стоматологический гигиенист Дарья Фомина рассказала, на что нужно обращать внимание при выборе продукта.

Стало известно, какие критерии важны при покупке отбеливающей пасты для зубов.

Специалист заявила: нужно внимательно читать этикетку товара. По словам Дарьи Фоминой, необходимо выяснить, есть ли в пасте пероксид карбомида или водорода. Продукт должен отбеливать, но при этом беречь зубы.

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«Для поддержания здоровой белизны рекомендуется использовать отбеливающую пасту с индексом абразивности от 80–100 RDA и применять ее не более одного месяца», — поделилась Дарья Фомина с vnimanie.pro.

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