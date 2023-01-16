«Применять ее не более одного месяца»: что нужно знать при покупке пасты для зубов с эффектом отбеливания

Стало известно, какие критерии важны при покупке отбеливающей пасты для зубов.

Специалист заявила: нужно внимательно читать этикетку товара. По словам Дарьи Фоминой, необходимо выяснить, есть ли в пасте пероксид карбомида или водорода. Продукт должен отбеливать, но при этом беречь зубы.

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