Россиян обрадовали ипотекой до 2% годовых: кто может купить жилье и не разориться

Это специальная Дальневосточная ипотека, которую можно оформить до 31 декабря 2030 года. Отмечается, что льготные условия распространяются только на квартиры и дома в ДФО.

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Условия кредитования:

• Ставка — до 2% годовых

• Срок кредита — до 20 лет

• Первый взнос — от 15% стоимости жилья

• Размер кредита — до 6 млн рублей

• Расположение жилья — субъекты Дальневосточного федерального округа

• Что можно приобрести — квартиру от застройщика в готовом или строящемся доме, вторичное жилье в Магаданской области, Чукотском АО, сельской местности или моногородах из перечня, или индивидуальный жилой дом от застройщика.

Важно знать, что такую ипотеку могут оформить не все. Опубликован список, кому доступна льготная ипотека:

• Семьи, в которых оба супруга младше 36 лет

• Граждане младше 36 лет с детьми младше 19 лет

• Участники программы «Дальневосточный гектар»

• Граждане, которые переехали в ДФО в рамках региональных программ повышения трудовой мобильности

• Граждане со стажем от 5 лет педагогического работника в образовательной организации или любого сотрудника в медицинской. Организация должна быть государственной или муниципальной и находиться в ДФО

• Граждане РФ, которые вынужденно покинули территорию Украины, ЛНР или ДНР и сейчас живут в ДФО.