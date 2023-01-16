За шины и даже за лампочку на «приборке»: ГИБДД начнет штрафовать по новому списку неисправностей

ГИБДД подготовила новый список неисправностей автомобиля, за которые можно получить штраф. Автовладельцам нужно их исправить, чтобы продолжать пользоваться машиной и не платить лишние деньги.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Отмечается, что в список неисправностей добавили сломанную антиблокировочную систему, нештатные ксеноновые и светодиодные лампы в фарах.

А также в списке есть пункт, по которому водителям запретят использовать зимнюю резину летом, а летнюю — зимой, при этом в некоторых регионах продолжительность сезона может отличаться. Что касается ABS, то штраф получат те, у кого на приборной панели горит датчик неисправности системы, даже если система работает, а «глючит» только индикация.

Стоит добавить, что от штрафов за лампочку Check Engine отказались, так как эта ошибка может говорить не о поломке двигателя, а о некачественном топливе, пишет «КоммерсантЪ».