Какие духи стоят дешево, а по стойкости не хуже люксовых: шлейф держится весь день

Какой женский парфюм из доступной ценовой категории эксперты «МаркиКачества» выбрали как максимально стойкий? На первом месте оказались духи подороже, они более качественные и их шлейф будет слышен весь день. Однако в категории «относительно» недорогих, они все же обойдутся покупателю в копеечку.
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Естественно, что первые места заняли ароматы, которые отличаются высокой стоимостью.
Так эксперты «МаркиКачества» указали восточный аромат Versace Crystal Noir, следом — гурманские духи Montale Intense Cafe, и также — нишевый парфюм с нотками шоколада Tom Ford Black Orchid. Все они стоят от 8,5 тысяч до 25 тысяч рублей (флакон — 100 мл).
Кстати, в десятке лидеров по стойкости можно найти ароматы и по более скромным, доступным ценам. В этой категории лидерство у Trussardi Donna Trussardi 2011. Стоят они порядка 5 тысяч рублей (флакон — 100 мл).
Их главный плюс в том, что этот парфюм благодаря стойкому аромату долго расходуется, а за сладковатый флер удостоился комплиментами от покупателей по всему миру.
Источник: markakachestva.ru.