Какие духи стоят дешево, а по стойкости не хуже люксовых: шлейф держится весь день

Кстати, в десятке лидеров по стойкости можно найти ароматы и по более скромным, доступным ценам. В этой категории лидерство у Trussardi Donna Trussardi 2011. Стоят они порядка 5 тысяч рублей (флакон — 100 мл).

Их главный плюс в том, что этот парфюм благодаря стойкому аромату долго расходуется, а за сладковатый флер удостоился комплиментами от покупателей по всему миру.

Источник: markakachestva.ru.