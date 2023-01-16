Эксперты назвали самый экономный крем с высокой эффективностью: российский, с витамином С

Эксперты «МаркиКачества» проверили эффективность кремов с витамином С. И выявили самый экономный в расходовании, но при этом эффективный в воздействии на кожу.

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Это дневной крем для лица Natura Siberica, который стоит весьма демократично — около 500 рублей. Производят косметическое средство в России.

Крем, по оценкам исследователей, отлично справляется со своей задачей, хорошо увлажняет кожу, матирует и защищает от ультрафиолетовых лучей (содержит SPF-фактор 15).

Источник: markakachestva.ru.