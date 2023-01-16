Доллар повержен и растоптан: рубль взял реванш — как ведет себя национальная валюта на торгах в понедельник

Национальная валюта России, рубль, как и прогнозировали ранее финансовые аналитики начал укрепляться. Утром во второй рабочий понедельник года, 16 января, рубль отыграл сданные в декабре минувшего года позиции к доллару.
По данным Московской биржи, рубль растет против американской валюты, но сбавил обороты против евро. К юаню национальной валюте удалось сохранить стабильность.
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Курс доллара расчетами на 7:04 мск снижается на 24 копейки, до 68,55 рубля, евро — растет на 68 копеек, до 74,83 рубля, юаня — на 1 копейку, до 10,2 рубля.
По материалам 1prime.ru.