Женщины с этими именами треплют нервы больше всех: ломают мозг в два счета!

Многие верят, что, давая имя человеку, родители наделяют его определенной судьбой. Поэтому стоит задуматься прежде, чем наречь девочек такими именами, как Варвара, Анастасия и Елизавета.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Среди женщин с этими именами чаще всего попадаются ревнивицы и те, которые могут часами изводить своих мужчин и близких.

Варвары подчас обладают слишком бурной фантазией, чтобы жить с ней спокойно. Размеренного созидания с ней рядом точно не будет, а вот буря страстей и постоянные выяснения отношений — почти гарантированы.

Анастасия в молодости просто не любит конкуренции, а вот когда ей перевалит за 40, она может превратиться в настоящую мегеру. Подозрительность — ее второе имя.

Елизавета часто отличается привлекательной внешностью, но и самомнением ее бог не обделил. Прибавьте к этому сильный волевой характер — жуткая смесь, если речь идет об избраннице для мужчины.

По материалам rsute.ru