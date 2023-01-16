Пенсионеров, родившихся после 1961 года, предупредили: вас ждет повышение!

Гражданам России напомнили условия выплаты пенсий, которые меняются каждый год. По этой причине пожилые люди должны удивляться, услышав о новых цифрах.

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Для того, чтобы получать пенсионные отчисления от государства, необходимо подтвердить определенный объем стажа, а также количество пенсионных баллов. В разные годы условия отличаются.

К примеру, в прошлом году на пенсию выходили мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года. От них требовалось 13 лет стажа и 23,4 пенсионных коэффициента. А в следующем году пенсии положены женщинам 1966 года рождения и мужчинам 1961 года рождения. Минимальный объем трудового стажа для них повысится, он станет уже 14 лет. Баллы тоже вырастут до 25,8.

Источник: Primpress.