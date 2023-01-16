В России запретили эти молочные продукты: люди стоят на кассе и не могут пробить — в ступоре

В январе в России запустили добровольный эксперимент, благодаря которому люди не могут купить молочные продукты с истекшим сроком годности.

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Теперь бабушкам и просто дальнозорким людям не нужно подолгу изучать упаковку в поисках мелкого шрифта с датой производства.

При помощи цифровой маркировки выбранный молочный товар сам проявит себя на кассе. И если вы уже сейчас увидите пораженных людей на кассах «Магнита», у которых не пробивается молоко или сметана, не удивляйтесь. Эта торговая сеть стала одной из первых, кто захотел принять участие в эксперименте.

Источник: iz.ru