Россиянам назвали точную дату, когда выдадут по 10 тысяч: ищем себя в списке

Стало известно, какая категория граждан может претендовать в этом году на помощь от государства в размере 10 тысяч рублей.

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Данные средства будут выплачены гражданам, которые имеют статус «Почетного гражданина» региона, где они живут. Известно, что окончательный размер пособия зависит от прожиточного минимума, который установлен в данной местности.

Это обычно в среднем 10 тысяч рублей. Уже с 25 января деньги могут поступить на счета соотечественников.

Кроме того, в список счастливчиков, которым полагаются 10 тысяч рублей, вошли беременные россиянки, родители несовершеннолетних детей с достатком меньше прожиточного минимума. Деньги поступают на счета граждан уже с 13 января 2023 года.

Источник: sib.fm, PRIMPRESS