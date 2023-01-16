Доллар будет по 100 рублей – без сомнений! Девальвация и слезы россиян предречены

Доллар будет по 100 рублей – без сомнений! Девальвация и слезы россиян предречены

Доллар. Фото: Global Look Press

Американская валюта совершит глобальный скачок вверх.

Согласно последним торгам на Мосбирже курс доллара достиг чуть больше 67 рублей, что выглядит вполне оптимистично после предновогодних цифр. Тогда, напомним, американская валюта перевалила отметку в 70 рублей.

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Однако автор стратегий «Усиленные инвестиции» Кирилл Кузнецов считает, что радоваться рано. По его прогнозу доллар все равно покажет повышение и вполне может достигнуть в 2023 году цифры в 1900 рублей. Этот факт, конечно, может расстроить и даже довести до слез особенно впечатлительных россиян.

Кроме того, эксперт предсказал девальвацию рубля. Аналитик заметил, что курс отечественной валюты во многом зависит от цены на нефть, а она сейчас явно не радует.

Источник: bcs-express.ru.

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