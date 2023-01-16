Доллар будет по 100 рублей – без сомнений! Девальвация и слезы россиян предречены

Согласно последним торгам на Мосбирже курс доллара достиг чуть больше 67 рублей, что выглядит вполне оптимистично после предновогодних цифр. Тогда, напомним, американская валюта перевалила отметку в 70 рублей.
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Однако автор стратегий «Усиленные инвестиции» Кирилл Кузнецов считает, что радоваться рано. По его прогнозу доллар все равно покажет повышение и вполне может достигнуть в 2023 году цифры в 1900 рублей. Этот факт, конечно, может расстроить и даже довести до слез особенно впечатлительных россиян.
Кроме того, эксперт предсказал девальвацию рубля. Аналитик заметил, что курс отечественной валюты во многом зависит от цены на нефть, а она сейчас явно не радует.
Источник: bcs-express.ru.