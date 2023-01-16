Как даже самые дешевые духи сделать стойкими: возьмите обычный вазелин

Однако есть один лайфхак, который способен усилить и эту фишку в разы. Нужно взять простой копеечный вазелин, который продается в любой аптеке, и смазать предварительно пульсирующие точки. А уж потом нанести на них духи. Парфюм порадует более стойким ароматом.

Усилит эффект и другой полезный совет. Капельку духов нанесите на влажные волосы и кожу сразу после душа. Парфюм будет дольше раскрываться и держаться на теле.

Источник: buro247.ru