И работающим, и неработающим: пенсионерам выплатят от 5 до 10 тысяч уже в январе

Уже в январе российским пенсионерам будет начислена единоразовая выплата. Придет она автоматически, а ее получателями станут пожилые граждане Санкт-Петербурга. Сразу несколько категорий бабушек и дедушек ощутят весомое финансовое поступление.

Выплата в связи с 80-летием снятия блокады Ленинграда (отмечается 27 января) коснется тех, кто имеет статус жителя блокадного Ленинграда, а также участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие узники немецких концлагерей. Им полагается по 10 тысяч рублей.

По 5 тысяч рублей предусмотрено вдовам участников ВОВ, а также детям войны, родившимся до 3 сентября 1945 года, сообщает пенсионный эксперт Сергей Власов сайту Primpress. Деньги начнут поступать уже в январе, продолжится выплата в феврале.