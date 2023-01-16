Лидер или аутсайдер? Что произойдет с долларом в ближайшее время – прогноз аналитика

Первая неделя наступившего 2023 года преподнесла сюрприз в виде укрепления рубля и падения доллара. Рост отечественной валюты стал сильнейшим за последнее полугодие. А пятница, 13-е, и вовсе стала черной для «американца» - по итогам торгов курс доллара на Московской бирже составил 68,78 руб, что на 3,3 руб ниже, чем неделей ранее.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Среди причин, повлиявших на такой расклад, эксперты называли сезонное улучшение счета текущих операций и начало продажи Минфином китайской валюты из Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила.