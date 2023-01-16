Больше не платить за коммуналку! Россиян обрадовали важной новостью

Многие россияне обрадуются, когда узнают о новой инициативе депутатов, которая поможет существенно сэкономить средства на коммунальных платежах.
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Депутат Государственной думы Яна Лантратова предложила разрешить соотечественникам рассчитываться по квитанциям за квартиру деньгами из материнского капитала.
«Если семьи на несколько лет освободить от коммунальных платежей, это позволит пустить освободившиеся средства на оплату кружков, на одежду, игрушки, памперсы, то есть на самое необходимое», – сказала Лантратова.
По мнению депутата, многие многодетные семьи тратят неимоверные деньги (около 100 тысяч рублей) в год на коммуналку. Для них это существенная сумма, которая подчас имеет непосильный характер и превращается в долги. Конечно, такого быть не должно, ведь эти люди возрождают генофонд России.
Уже в ближайшее время кабмин должен рассмотреть предложение законотворца.
Источник: «Известия».