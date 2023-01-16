Больше не платить за коммуналку! Россиян обрадовали важной новостью

По мнению депутата, многие многодетные семьи тратят неимоверные деньги (около 100 тысяч рублей) в год на коммуналку. Для них это существенная сумма, которая подчас имеет непосильный характер и превращается в долги. Конечно, такого быть не должно, ведь эти люди возрождают генофонд России.

Уже в ближайшее время кабмин должен рассмотреть предложение законотворца.

Источник: «Известия».