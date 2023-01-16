Побрызгали одежду этими духами и проверили на второй день: назван максимально устойчивый парфюм

Именно такой парфюм желают заполучить все женщины. Ведь не секрет, что даже самые дорогие духи со стойким ароматом по факту обойдутся их хозяйке дешевле из-за свойства сохранять надолго свое главное качество – издавать аромат. Плюс – удобство использования. Побрызгался – и забыл.

Эксперты «МаркиКачества», после проведенного исследования, назвали трио лидеров среди самых стойких ароматов в мире.

Самые стойкие духи – это Versace Crystal Noir с восточным ароматом. На втором месте – Montale Intense Cafe со стойким шлейфом. На третьем – Tom Ford Black Orchid с осенне-зимним запахом.