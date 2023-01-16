В несколько этапов: как и когда наступит крах доллара, доходчиво объяснил экономист Хазин

Известный экономист Михаил Хазин в прямом эфире на радио «Говорит Москва» рассказал, как будет происходит обвал американской валюты. Поскольку сегодня доллар пока еще остается мировой денежной единицей, то ее крах случится в несколько этапов.

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В условиях мирового финансового катаклизма, который уже происходит, резко вырастет спрос на доллар. Это прогнозируемо приведет к скачку его стоимости. Однако, качели имеют свойство возвращаться к исходной точке, и в указанной ситуации валюту ждет тоже самое.

«Только после того, как острая фаза кризиса будет пройдена, экономические агенты начнут искать, куда бы им переложить свои деньги из доллара в условиях новой действительности», — объяснил специалист.

На определенном этапе кризиса спрос обвалится, игроки рынка будут отказываться от этого финансового инструмента.

По материалам сайта ФАН