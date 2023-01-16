Закипят эмоции, будет тревожно: Василиса Володина срочно предупредила людей в новую неделю января

Астролог Василиса Володина дала людям прогноз на новую неделю января, с 16 по 22 числа. Эксперт сообщила, что начало семидневки окажется более результативным, чем ее конец. И нужно сейчас хорошенько постараться и собрать всю свою волю в кулак, проявить бесстрашие и силу воли по максимуму. Потому что финал недели обещает быть тревожным.

«К пятнице закипают, как бульон в кастрюле, эмоции, приправленные политико-экономическими новостями. Тревожится и личное, и коллективное бессознательное», — срочно предупредила астролог людей в Telegram.

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