Ветеранам, матерям и пенсионерам: с 1 февраля значительно вырастут пособия и выплаты

Уже с 1 февраля пройдет индексация множества пособий, выплат и компенсаций от государства, которые получают россияне. Известно, что повышение коснется порядка 40 видов начислений. И рост составит 11,9%. Министр соцзащиты страны Антон Котяков рассказал, кому стоит ждать повышения.

«Будет увеличен размер целого ряда выплат: единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и других мер социальной поддержки», – сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Подрастет, например, материнский капитал. Вырастут компенсации пенсионерам, инвалидам и ветеранам за санаторно-курортное лечение и лекарственное обеспечение и другие денежные эквиваленты господдержки.

По материалам сайта Konkurent.