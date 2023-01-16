Риск для поездок и финансов: астролог призвал к осторожности 16 января

Деньги

Деньги. Фото: Global Look Press

Богдан Глоба дал прогноз.

Астролог Богдан Глоба продолжает дело своих знаменитых родителей Павла и Тамары Глоба. И регулярно публикует на своем Telegram-канале астропрогнозы. На этот раз он рассказал, что принесет вторая рабочая неделя января.

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Особое внимание Глоба-младший заострил на 16 января. Это аварийный день, поэтому следует проявлять осторожность.

«Понедельник заставит решать технические вопросы. Не совсем благоприятен для дорог и финансовых вложений. День аварийный, но вполне успешен для переговоров и мозгового штурма», - написал эксперт.

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