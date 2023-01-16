«На пороге нового рубежа»: Глоба предупредил, что произойдет на новой неделе с 16 по 22 января

Известный астролог Богдан Глоба, сын Павла и Тамары Глоба, дал прогноз на новую неделю января. Период с 16 по 22 числа – это время, когда Заяц вступает в свои полные права.

«Восточный Новый год в облике Зайца впрыгнет в свои права в субботу. Происходит это всегда с Новолунием, которое, как мы помним, всенепременно несет обновления энергетического потока. Спешите закрыть все оставшиеся «хвосты» и с легким сердцем ловите зайца удачи за уши», - посоветовал эксперт.

Также в середине недели произойдет окончание периода ретроградности Меркурия. В директное движение планета возвращается 18 января.

Глоба-младший предупредил, что неделя будет разноплановой, но грязнуть в ликовании или тонуть в печали не стоит. Жизнь сама подскажет, что заслуживает внимания, а что нет.

«Время анализа и самоанализа на пороге нового рубежа», - подчеркнул астролог в Telegram-канале.

Рабочие вопросы сейчас следует прорабатывать очень внимательно, с учетом полученного ранее опыта ошибок, а после Новолуния 21 января смело воплощать задуманное.

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