12 тысяч рублей придут на карты уже в январе: пенсионеры России получат дополнительную выплату – 13-я пенсия в деле

Получение дополнительной выплаты пенсионерам гарантировал банк МКБ. Финансовое учреждение еще осенью прошлого года ввело программу, по которой дополнительные деньги пообещали всем пенсионерам, получившим карту банка для зачисления на нее пенсии. Плюс ко всему, нужно было привести двоих друзей, которые бы согласились получать деньги на карту банка. И если все эти условия были выполнены, пенсию пообещали зачислить в полном объеме до 31 января этого года.

По материалам primpress.ru.