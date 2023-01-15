«Ему невыгодно убивать своего хозяина»: эксперт рассказал о растущей заразности коронавируса

Коронавирус мутирует, и каждая его последующая мутация становится заразнее предыдущей. Однако в этом процессе есть и положительный момент – у новых штаммов вируса не такое тяжелое течение заболевания, как у первоначального варианта.

Об этом говорит врач-инфекционист, обладатель медали «За самоотверженную борьбу с CoViD-19» Евгений Тимаков.

«Каждая новая мутация коронавируса, вероятнее всего, будет гораздо более заразной, чем предыдущая. Но самое главное, что вирус не становится более патогенным. Это эволюция вируса, ему невыгодно убивать своего хозяина», - цитирует специалиста ТАСС.

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Ранее Роспотребнадзор сообщил об обнаружении первого в нашей стране случая заражения особым подвидом штамма «омикрон». который получил название «кракен». По данным ученых, этот новый вариант коронавируса не вызывает тяжелого течения заболевания, при этом является самым заразным за всю историю пандемии. Есть предположение, что в будущем он может стать доминирующим вариантом «ковида».